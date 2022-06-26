Мощнейший ураган уничтожил крыши и обрушил деревья под Новосибирском ночью 26 июня

Posted 26 июня 2022, 09:07
Published 26 июня 2022, 09:07
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Жители города Купино рассказали, как ночью 26 июня сильнейший дождь с ветром поломал ветви тополей и порвал провода. Кроме того, нашлись и существенные потери – у нескольких домов сорвалась крыша, не выдержав сильного урагана.
Ущерб понесла и администрация города, передают «Вести Новосибирск». Кровля здания местной власти также оторвалась. Без света остались еще 12 поселений района.