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Posted 26 июня 2022, 09:07

Published 26 июня 2022, 09:07

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Мощнейший ураган уничтожил крыши и обрушил деревья под Новосибирском ночью 26 июня

Мощнейший ураган уничтожил крыши и обрушил деревья под Новосибирском ночью 26 июня

26 июня 2022, 09:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Купинском районе Новосибирской области ночью обрушился шквалистый порывистый ветер, который сломал деревья и сорвал крыши.

Жители города Купино рассказали, как ночью 26 июня сильнейший дождь с ветром поломал ветви тополей и порвал провода. Кроме того, нашлись и существенные потери – у нескольких домов сорвалась крыша, не выдержав сильного урагана.

Ущерб понесла и администрация города, передают «Вести Новосибирск». Кровля здания местной власти также оторвалась. Без света остались еще 12 поселений района.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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