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Ураганный ветер снес крышу с киосков на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

30 марта 03:37
Фото: АСТ-54
Прогнозы синоптиков о сильных порывах ветра в Новосибирске 30 марта сбылись.

В Новосибирске 30 марта порывистый ветер сорвал крыши с торговых рядов на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

По словам свидетелей происшествия, деревянный настил киосков разлетелся в щепки по округе. Пострадавшие от ветра павильоны находятся рядом с трамвайным кольцом на Гусинобродке.

«Ветер просто кошмар, у нас на работе окно сорвало из-за него»;

«Ветрище сегодня очень сильный, машину на соседнюю полосу аж выкидывает», - пишут новосибирцы в социальной сети.

Ранее синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали о штормовом ветре с порывами до 20 метров в секунду. Подобную погоду они прогнозировали на 30 и 31 марта в Новосибирске.

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