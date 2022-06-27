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Posted 27 июня 2022, 03:13

Published 27 июня 2022, 03:13

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Сколько стоил фестиваль фейерверков в Новосибирске на День города – названа сумма

Сколько стоил фестиваль фейерверков в Новосибирске на День города – названа сумма

27 июня 2022, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
26 июня новосибирцы отпраздновали 129-летие Дня города. В конце торжества на Михайловской набережной прогремел фейерверк. Во сколько он обошелся властям, ответили в городской мэрии.

17-й фестиваль фейерверков длился 45 минут. Салют запустили в 22:45 у парка «Городское начало» (на краю Михайловской набережной). Залпы запускали благодаря специальной компьютерной программе.

Департамент информационной политики мэрии Новосибирска раскрыл стоимость фейерверка. Выяснилось, что общие затраты составили 1,5 млн рублей. Как пишет «Континент Сибирь», салюты запускали в трех локациях, каждая из которых обошлась не менее чем в 500 тысяч рублей. Помимо Михайловской набережной, фейерверк в честь Дня города запустили рядом с ТРЦ «Эдем» в Академгородке и в парке им. С.М. Кирова в Ленинском районе.

Кстати, о красивом обзоре новосибирцы позаботились заранее. Смотровые площадки в кафе бронировали почти за неделю.

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#Город#Новосибирск#День города
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