Сколько стоил фестиваль фейерверков в Новосибирске на День города – названа сумма

Департамент информационной политики мэрии Новосибирска раскрыл стоимость фейерверка. Выяснилось, что общие затраты составили 1,5 млн рублей. Как пишет «Континент Сибирь», салюты запускали в трех локациях, каждая из которых обошлась не менее чем в 500 тысяч рублей. Помимо Михайловской набережной, фейерверк в честь Дня города запустили рядом с ТРЦ «Эдем» в Академгородке и в парке им. С.М. Кирова в Ленинском районе.