Банк России 30 июня покажет новую купюру в 100 рублей – на ней Красная площадь и МГУ

Posted 28 июня 2022, 10:25
Published 28 июня 2022, 10:25
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Модернизированную банкноту покажут в прямом эфире на официальных страницах Банка России, а также на сайте ТАСС. Посмотреть на это могут все желающие, в том числе жители Новосибирской области.
Также стало известно, что изображено на купюре. На банкноте появились главные символы Москвы - Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню, МГУ. Кроме того, на обратной стороне будут другие достопримечательности Центрального федерального округа России.