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Posted 28 июня 2022, 10:25

Published 28 июня 2022, 10:25

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Банк России 30 июня покажет новую купюру в 100 рублей – на ней Красная площадь и МГУ

Банк России 30 июня покажет новую купюру в 100 рублей – на ней Красная площадь и МГУ

28 июня 2022, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
30 июня Банк России представит новую банкноту номиналом в 100 рублей – рассказываем, что на ней будет изображено.

Модернизированную банкноту покажут в прямом эфире на официальных страницах Банка России, а также на сайте ТАСС. Посмотреть на это могут все желающие, в том числе жители Новосибирской области.

Также стало известно, что изображено на купюре. На банкноте появились главные символы Москвы - Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню, МГУ. Кроме того, на обратной стороне будут другие достопримечательности Центрального федерального округа России.

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