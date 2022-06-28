Курицы сварились заживо: жилые дома в Новосибирске затопило кипятком

Сотрудники СГК приехали только в четвертом часу ночи. Звонки в МЧС были бессмысленными – там ссылались на то, что «профиль не их». В службе 112 операторы перенаправляли по другим номерам. И такой бесконечный круг ставил жителей частного сектора в ступор. За время ожиданий, новосибирцы соорудили самодельные конструкции из мешков и щебня. Однако вода продолжала затапливать дома. На счету уже не один десяток пострадавших. В СГК горячую воду отключили сразу, однако наплыв продолжал идти до самого утра.