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Posted 28 июня 2022, 04:20

Published 28 июня 2022, 04:20

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Пьяного мужчину зарезали во дворе жилого дома в Новосибирске

Пьяного мужчину зарезали во дворе жилого дома в Новосибирске

28 июня 2022, 04:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями во дворе дома на улице Ядринцевской 25 июня. Полицейские уже задержали убийцу.

Как рассказали в СУ СКР по Новосибирской области, двое мужчин вместе выпивали алкоголь и в какой-то момент поругались. Один из них схватился за нож и вонзил его около 5 раз в оппонента. Мертвого друга он бросил и сбежал.

«По горячим следам удалось найти преступника. Сибиряк в возрасте 48 лет был задержан возле станции метро «Октябрьская». Его доставили к следователям», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Следком возбудил уголовное дело. Сейчас мужчина под арестом, и скоро материалы перейдут в суд.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство
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