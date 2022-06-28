Пьяного мужчину зарезали во дворе жилого дома в Новосибирске

Posted 28 июня 2022, 04:20
Published 28 июня 2022, 04:20
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Как рассказали в СУ СКР по Новосибирской области, двое мужчин вместе выпивали алкоголь и в какой-то момент поругались. Один из них схватился за нож и вонзил его около 5 раз в оппонента. Мертвого друга он бросил и сбежал.
«По горячим следам удалось найти преступника. Сибиряк в возрасте 48 лет был задержан возле станции метро «Октябрьская». Его доставили к следователям», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Следком возбудил уголовное дело. Сейчас мужчина под арестом, и скоро материалы перейдут в суд.