atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2022, 10:51

Published 28 июня 2022, 10:51

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)

Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)

28 июня 2022, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В каталоге маркетплейса Wildberries в продаже появились товары шведской компании IKEA. Можно купить абсолютно все – шторы, стулья, коврики, подушки, игрушки и светильники. Atas.info изучил цены в интернет-магазине и убедился, что стоимость в маркетплейсе многократно увеличена, чем в официальном магазине IKEA.

Например, игрушка мягкая для детей стоит почти 5 000 рублей, а небольшой коврик – более 10 000. Простая гирлянда обойдется покупателю почти в 6 000 рублей, а коробка для хранения из картона стоит 3 000 рублей.

Напомним, что все магазины IKEA в России закрылись еще 4 мата. После ухода зарубежных брендов их продукция не редко появляется в каталогах интернет-магазинов, правда в отдают ее втридорога.

Сейчас в маркетплейсе можно прикупить «Zara», «Stradivarius», Massimo Dutti, «Pull & Bear» и «Bershka». Эти бренды закрылись в России весной 2022 года. В Новосибирск вернулся только испанский бренд Oysho.

Материалы по теме
После ухода IKEA и Coca-Cola власти Новосибирска решают судьбу тысячи сотрудниковВ Новосибирске IKEA запустит распродажу товаров на сайте - когда стартует, условияIKEA не подавала уведомление о сокращение сотрудников в Новосибирске
#Бизнес#Новосибирск#Санкции#Магазины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика