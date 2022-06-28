Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)

Posted 28 июня 2022, 10:51
Published 28 июня 2022, 10:51
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Например, игрушка мягкая для детей стоит почти 5 000 рублей, а небольшой коврик – более 10 000. Простая гирлянда обойдется покупателю почти в 6 000 рублей, а коробка для хранения из картона стоит 3 000 рублей.
Напомним, что все магазины IKEA в России закрылись еще 4 мата. После ухода зарубежных брендов их продукция не редко появляется в каталогах интернет-магазинов, правда в отдают ее втридорога.
Сейчас в маркетплейсе можно прикупить «Zara», «Stradivarius», Massimo Dutti, «Pull & Bear» и «Bershka». Эти бренды закрылись в России весной 2022 года. В Новосибирск вернулся только испанский бренд Oysho.