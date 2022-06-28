Скупают всё: товары IKEA появились в продаже на Wildberries (шок - игрушка стоит 5к)

В каталоге маркетплейса Wildberries в продаже появились товары шведской компании IKEA. Можно купить абсолютно все – шторы, стулья, коврики, подушки, игрушки и светильники. Atas.info изучил цены в интернет-магазине и убедился, что стоимость в маркетплейсе многократно увеличена, чем в официальном магазине IKEA.

Подпишитесь