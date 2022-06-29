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Posted 29 июня 2022, 03:59

Published 29 июня 2022, 03:59

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Деньги не вернут: пассажирка опоздала на самолёт из-за ремонта в аэропорте Толмачево

Деньги не вернут: пассажирка опоздала на самолёт из-за ремонта в аэропорте Толмачево

29 июня 2022, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирячка опоздала на свой рейс из Новосибирска из-за ремонта аэропорта – она потратила время на проход в здание и на борт ее уже не пустили.

Жительница города хотела лететь рейсом «Новосибирск – Москва». Однако из-за перекопанной территории вокруг аэропорта, она не смогла вовремя прийти на рейс. Кроме времени на дорогу, женщина долго стояла на проходе в здании, так как пропускная система работала лишь одна. На это она потратила около 40 минут и в итоге пришла на посадку за 15 минут – пассажирку в самолет уже не пустили.

Как рассказала пресс-секретарь аэропорта Сабина Киршнер, вокруг стройки установлены всевозможные указатели. Вся навигация опубликована заранее в соцсетях и на сайте Толмачево. Пресс-секретарь уточнила, что приезжать на свой рейс нужно заранее, чтобы было время сориентироваться.

«Несмотря на все предупреждения, люди всё равно опаздывают из-за того, что не могут быстро сориентироваться, - сообщила пресс-секретарь. - Если человек из-за этого опоздал на рейс, он не может рассчитывать на компенсацию. Мы ведь не перекрыли вход в аэропорт и призвали приезжать заранее».

Добавим, что реконструкция аэропорта завершится в августе. Однако трудности с подъездом к территории могут сохраниться и до сентября.

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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт
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