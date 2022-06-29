Деньги не вернут: пассажирка опоздала на самолёт из-за ремонта в аэропорте Толмачево

Жительница города хотела лететь рейсом «Новосибирск – Москва». Однако из-за перекопанной территории вокруг аэропорта, она не смогла вовремя прийти на рейс. Кроме времени на дорогу, женщина долго стояла на проходе в здании, так как пропускная система работала лишь одна. На это она потратила около 40 минут и в итоге пришла на посадку за 15 минут – пассажирку в самолет уже не пустили.