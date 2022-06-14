Гигантские свалки строительного мусора обнаружены около аэропорта Толмачево

Пять нелегальных свалок строительного мусора протянулись вдоль Омского тракта в направлении рабочего поселка Коченево в Новосибирской области. Рядом расположен аэропорт Толмачево, где идет строительство нового пассажирского терминала. Видео, на котором запечатлены горы бетонных обломков и прочих отходов строительства, опубликовал на своем youtube-канале активист Алексей Носов.
"Сопоставляя факты, можно с большой долей уверенности предположить, что это мусор именно со стройки в Толмачево. Собственно это единственный крупный реконструируемый объект, расположенный поблизости", - сообщил Носов.
По мнению соратника Алексея Носова Владимира Кириллова, возможно, что таким образом подрядчики экономят деньги, поскольку путь до лицензированных полигонов занимает значительно больше времени. "Стандартная схема махинаций – заложить в смету одно транспортное плечо, а по факту не так. Плюс еще наверняка там расходы на утилизацию заложены. Это десятки миллионов рублей", - говорит активист. Кириллов напомнил, что похожая история была на стройке нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Сотни тысяч тонн щебня, которые укладывали в основание сооружения, по документам были привезены с Горловского карьера в Тогучинском районе, а по факту возили с карьера Борок, что на сотню километров ближе.
Общественники по факту выявленного нарушения природоохранного законодательства намерены написать обращения во все контролирующие инстанции.
По мнению юриста Евгения Митрофанова, в данном случае налицо загрязнение плодородного слоя почвы, которое представляет угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, Митрофанов не исключает признаков возможного мошенничества со стороны компании, которая занималась транспортировкой этих отходов.