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Гигантские свалки строительного мусора обнаружены около аэропорта Толмачево

14 июня 08:40
Фото: youtube.com/Алексей Носов
Гражданские активисты обнаружили нелегальные свалки, протянувшиеся вдоль Омского тракта. Общественники предполагают, что это мусор со стройки нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево, который свозят сюда, чтобы сэкономить на услугах лицензированных мусорных полигонов

Пять нелегальных свалок строительного мусора протянулись вдоль Омского тракта в направлении рабочего поселка Коченево в Новосибирской области. Рядом расположен аэропорт Толмачево, где идет строительство нового пассажирского терминала. Видео, на котором запечатлены горы бетонных обломков и прочих отходов строительства, опубликовал на своем youtube-канале активист Алексей Носов.

"Сопоставляя факты, можно с большой долей уверенности предположить, что это мусор именно со стройки в Толмачево. Собственно это единственный крупный реконструируемый объект, расположенный поблизости", - сообщил Носов.

По мнению соратника Алексея Носова Владимира Кириллова, возможно, что таким образом подрядчики экономят деньги, поскольку путь до лицензированных полигонов занимает значительно больше времени. "Стандартная схема махинаций – заложить в смету одно транспортное плечо, а по факту не так. Плюс еще наверняка там расходы на утилизацию заложены. Это десятки миллионов рублей", - говорит активист. Кириллов напомнил, что похожая история была на стройке нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Сотни тысяч тонн щебня, которые укладывали в основание сооружения, по документам были привезены с Горловского карьера в Тогучинском районе, а по факту возили с карьера Борок, что на сотню километров ближе.

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Общественники по факту выявленного нарушения природоохранного законодательства намерены написать обращения во все контролирующие инстанции.

По мнению юриста Евгения Митрофанова, в данном случае налицо загрязнение плодородного слоя почвы, которое представляет угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, Митрофанов не исключает признаков возможного мошенничества со стороны компании, которая занималась транспортировкой этих отходов.

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