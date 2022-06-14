Гигантские свалки строительного мусора обнаружены около аэропорта Толмачево

По мнению соратника Алексея Носова Владимира Кириллова, возможно, что таким образом подрядчики экономят деньги, поскольку путь до лицензированных полигонов занимает значительно больше времени. "Стандартная схема махинаций – заложить в смету одно транспортное плечо, а по факту не так. Плюс еще наверняка там расходы на утилизацию заложены. Это десятки миллионов рублей", - говорит активист. Кириллов напомнил, что похожая история была на стройке нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Сотни тысяч тонн щебня, которые укладывали в основание сооружения, по документам были привезены с Горловского карьера в Тогучинском районе, а по факту возили с карьера Борок, что на сотню километров ближе.