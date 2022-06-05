"Оранжево-бурая жижа": самое гиблое место Новосибирска назвал активист Носов

- У нас было много расследований, и по рекам, и по вони в воздухе, и по свалками. Но я бы выделил очень проблемную реку Тула, в которую мы нашли несколько нелегальных сливов. Мы видели, как в многострадальную реку вытекает оранжево-бурая жижа, неоднократно там гибла рыба. Все это потом попадает в Обь и отравляет ее воды. Мэрия постоянно говорит, что ничего не может сделать, поскольку неизвестны собственники этих сливов. Я много раз предлагал их просто зацементировать. Когда эти трубы будут заделаны, то примерно в этот же вечер у того, кто это сливает, затопит подвал. И естественно, он сразу прибежит, и мы тут же узнаем, кто этот собственник. Но так ничего и не происходит.