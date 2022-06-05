"Оранжево-бурая жижа": самое гиблое место Новосибирска назвал активист Носов

Posted 5 июня 2022, 03:20
Published 5 июня 2022, 03:20
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Алексей Носов – гражданский активист из Новосибирска. Вместе с единомышленниками Владимиром Кирилловым и Евгением Митрофановым занимается общественными расследованиями. Результаты Носов публикует в своем видеоблоге. Много времени общественники уделяют изучению экологических проблем города. Об этом в день эколога-2022 мы и поговорили с активистом.
- Алексей, на твой взгляд, какое самое проблемное место Новосибирска с точки зрения экологии?
- У нас было много расследований, и по рекам, и по вони в воздухе, и по свалками. Но я бы выделил очень проблемную реку Тула, в которую мы нашли несколько нелегальных сливов. Мы видели, как в многострадальную реку вытекает оранжево-бурая жижа, неоднократно там гибла рыба. Все это потом попадает в Обь и отравляет ее воды. Мэрия постоянно говорит, что ничего не может сделать, поскольку неизвестны собственники этих сливов. Я много раз предлагал их просто зацементировать. Когда эти трубы будут заделаны, то примерно в этот же вечер у того, кто это сливает, затопит подвал. И естественно, он сразу прибежит, и мы тут же узнаем, кто этот собственник. Но так ничего и не происходит.
-Что касается источника вони в городе. Столько уже заявлений сделано стороны властей, которые обещали найти источник неприятных запахов. Но в итоге толком ничего и не сказано. Так все-таки, где источник?
- У нас источников вони очень много и они все очень разные. Но есть городская ливневая канализация, заиленная, грязная, которую не чистили давным-давно. Тем более, в нее существует множество нелегальных врезок, и что в нее сливают, неизвестно, начиная от жидкости с нелегальных автомоек и заканчивая малыми предприятиями, которые могут сбрасывать в ливневку органические пищевые отходы. Естественно, она, мягко говоря, попахивает. Все мы помним историю с вентиляционно отдушиной у ГПНТБ, которая страшно воняла. Но надо отдать должное Горводоканалу: когда мы подняли большой шум, они там провели ремонтные работы, забетонировали колодцы и поставили новую заглушку. И вот в этом конкретном месте вони стало меньше.
Но есть и другие источники – в районе Толмачево канализация выхолит прямо на поверхность, в том же районе обнаружено пометохранилище, которое, предположительно, принадлежит местной птицефабрике, делали видео про пометохранище в селе Красноглинное, которое вонь источает. Кстати, что касается пометохранилищ – у нас было видео про такой нелегальный объект за Кольцово. После того, как мы устроили туда совместный с Минприроды рейд и все зафиксировали, пометохранилище куда-то пропало. Мы не знаем, кто это делал, но кто-то его ликвидировал.
- Застройка водоохранных зон, берегов рек и водохранилища, тоже часто попадала в сферу вашего внимания. Но я так поймаю, что все упирается в то, что это делают люди с большими деньгами и связами. Можно эту беду как-то победить?
- Победить можно, но нужно тут определиться, кому все-таки принадлежит берег. На эту тему среди чиновников часто идут очень жаркие дискуссии – кто за него отвечает: Верхне-Обсксоке бассейновое водное управление, муниципалитет соответствующий или Росрыболовство. Зачастую ответственность друг на друг перебрасывают. И в случае захвата береговых полов не совсем корректно говорить, что речь идет о каких-то состоятельных людях. Это не так. Береговые полосы у нас захватывают как попало, и это делают далеко не только хорошо обеспеченные люди. Просто чиновникам нужно проявлять больше инициативы в части контроля за соблюдением природоохранного законодательства.
- Вы только выпускаете видео и обозначаете проблему, или пишете жалобы в надзорные органы? Какая реакция?
- По каждому выявленному факту, вне зависимости от того, что мы находим, мы обязательно составляем официальные обращения. Мы пишем и в Росприроднадзор, в Минприроды, в природоохранную прокуратуру, в Россельхознадзор, если речь идет о полях сельхозназначения. Реакция от них есть. Но надо понимать, что далеко не всегда они оперативно могут провести проверку. Это связано и с недостатком финансирования, и с ограничениями на проведение проверок. Но надзорные органы работают.
- Если говорить в целом, какую оценку бы ты поставил чиновникам в нашем регионе, которые отвечают за сферу экологии?
- Я бы разделял по уровню чиновников. Например, если говорит о Минприроды, то там есть штат инспекторов. Она реально работают круглосуточно, работают люди на износ, фиксируют каждое нарушение, сколько могут, при том, что довольно ограничены в своих ресурсах. Им можно поставить только "пятерку". А если говорить про руководство, конечно, хотелось бы от них чуточку больше прыти в отстаивании интересов нас с вами.
- С другой стороны, вашу группу часто упрекают в хайпе. Мол, вы это все делаете, что пропиариться, на самом деле преследуя какие-то свои личные интересы. Как ты к этим обвинениям относишься?
- Да, это мой личный интерес. Мне в этом городе жить, мне это нюхать, мне этим воздухом дышать. Здесь живет моя семья и будет жить всегда. Да, это мои личные интересы, это моя страна и мой город.
Как сообщил редакции Atas.info Алексей Носов, сейчас он с единомышленниками завершает работу над большим фильмом об экологической проблеме всероссийского масштаба. Съемки проходили во многих регионах, и скоро видео будет представлено публике. О какой именно проблеме идет речь, активист пока предпочитает не говорить.