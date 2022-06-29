Сеть кондитерских «Куликовский» в Новосибирске могут продать из-за убытков

Posted 29 июня 2022, 03:17
Published 29 июня 2022, 03:17
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В Новосибирске «Куликовский» впервые открыли в 2019 году. Там продают всевозможные сладкие десерты по приемлемым ценам. Однако по данным с прошлого года (по «Контур.Фокус»), сеть показала огромный убыток – 147 млн рублей. Выручка кондитерских – 462 млн рублей, соответственно потери составили 32% от всего оборота.
Всего в городе открыты 20 точек «Куликовского», пишет НГС. В самой компании слухи о продаже бизнеса не подтверждают. К тому же, в социальных сетях «Куликовского» каждую неделю выходят новые акционные предложения на товары.