atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2022, 04:58

Published 30 июня 2022, 04:58

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2022 году: назван процент индексации и дата

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2022 году: назван процент индексации и дата

30 июня 2022, 04:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Военным пенсионерам с 1 июня 2022 года проиндексировали пенсии и уже следующие выплаты придут им с учетом перерасчета на новые цифры. Рассказываем, какая прибавка ожидает военнослужащих и когда поступят повышенные пенсии.

Какому проиндексируют военные пенсии:

- сотрудникам Росгвардии

- сотрудникам органов внутренних дел (полицейским, пожарным, ФСБ, ФСИН и другим)

- всем, кто проходил военную службу

Какой процент индексации в 2022 году:

Госдума одобрила увеличение пенсий военным на 10% по указу президента РФ. Выплата после индексации должна прийти в первой декаде июля.

Также до 1 октября 2022 года военнослужащие будут получать доплату каждый месяц в размере 19,5% от уже установленной пенсии. К слову, с начала года они получали 8,6%. А 15,5% сверху начислят участникам ВОВ и их семьям. Денежное довольствие военных увеличат на 4%.

Что ещё изменится в жизни военных:

Как отмечали в Минобороны РФ, получивших ранение в боях военнослужащих могут оставить на службе, закрепив за ними право уйти в отставку по состоянию здоровья. Раньше негодных к службе увольняли, но сейчас им предлагают альтернативную работу.

Ветераны, награжденные наградами и уволенные по здоровью, ежемесячно получают пособие. Также выплаты предоставляются

Стоит отметить, пенсия начисляется в течение 10 дней после выхода военного на заслуженный отдых. В некоторых случаях её заверяют задним числом.

Кроме того, по старости (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин) военные получают пенсии по линии ПФР. Некоторые категории получают выплаты досрочно – это касается тех, кто работал на Севере или в тяжелых условиях. Получатель должен иметь минимальный стаж - 13 лет в этом году.

Материалы по теме
Новосибирцы получат пенсии раньше срока в мае 2022 из-за праздниковПутин обсудит с Госсоветом 25 мая повышение МРОТ, пенсий и зарплат бюджетниковВнеочередное повышение пенсии 1 июня 2022 по указанию Путина: кому положена прибавкаПенсионеры в Новосибирской области стали получать пенсии больше
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсии#Военные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика