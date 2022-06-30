Повышение пенсий военным пенсионерам в 2022 году: назван процент индексации и дата

Кроме того, по старости (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин) военные получают пенсии по линии ПФР. Некоторые категории получают выплаты досрочно – это касается тех, кто работал на Севере или в тяжелых условиях. Получатель должен иметь минимальный стаж - 13 лет в этом году.