Ревнивого директора аквапарка в Сузуне подозревают в поджоге бывшей жены

Собеседники в беседе с «КП-Новосибирск» рассказали, что в ночь перед трагедией женщина была на турслете. По одной из неподтвержденных версий бывший супруг подкараулил ее возле дома, и предполагал, что в этот вечер она была с другим мужчиной.