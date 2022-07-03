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Posted 3 июля 2022, 02:24

Published 3 июля 2022, 02:24

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Поезд в Бердске 100 метров тащил тело 18-летнего парня на глазах у жены

Поезд в Бердске 100 метров тащил тело 18-летнего парня на глазах у жены

3 июля 2022, 02:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Бердске Новосибирской области в субботу, 2 июля произошло ЧП – 18-летнего парня сбил поезд. Очевидцы предполагают, что погибший был в наушниках и не слышал приближающийся состав.

Как передает издание «Свидетель», трагедия случилась на глазах у жены погибшего. Молодой человек неделю назад женился на продавщице (магазин находился рядом с ж/д путями).

Очевидцы сообщают, что женщина стояла рядом с переездом и провожала супруга. Внезапно поезд сбил 18-летнего парня и протащил 100 метров до станции Бердск. Он не убедился в том, что пути свободны и пошел на красный сигнал светофора.

Следственный комитет назначил проверку по факту смерти на железнодорожной дороге. После проверки будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Новосибирская область
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