Поезд в Бердске 100 метров тащил тело 18-летнего парня на глазах у жены

Posted 3 июля 2022, 02:24
Published 3 июля 2022, 02:24
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Как передает издание «Свидетель», трагедия случилась на глазах у жены погибшего. Молодой человек неделю назад женился на продавщице (магазин находился рядом с ж/д путями).
Очевидцы сообщают, что женщина стояла рядом с переездом и провожала супруга. Внезапно поезд сбил 18-летнего парня и протащил 100 метров до станции Бердск. Он не убедился в том, что пути свободны и пошел на красный сигнал светофора.
Следственный комитет назначил проверку по факту смерти на железнодорожной дороге. После проверки будет принято процессуальное решение.