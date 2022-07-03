Температура воды в Оби 3 июля достигла +15 градусов (купаться не рекомендуется)

Вчера температура Оби была прогрета до +21,4 градусов, а Обское водохранилище до +19,7 по Цельсию. Однако сегодня показатели еще ниже – всего +15 градусов. Это связано с направлением ветра. Температура достаточно холодная и купаться пока не рекомендуется.