Температура воды в Оби 3 июля достигла +15 градусов (купаться не рекомендуется)

Posted 3 июля 2022, 03:02
Published 3 июля 2022, 03:02
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Вчера температура Оби была прогрета до +21,4 градусов, а Обское водохранилище до +19,7 по Цельсию. Однако сегодня показатели еще ниже – всего +15 градусов. Это связано с направлением ветра. Температура достаточно холодная и купаться пока не рекомендуется.
Дневная температура достигнет максимальной отметки в +18 градусов. К ночи столбик термометра начнет снижаться до +13. Осадков не ожидается.
С понедельника, 4 июля воздух прогреется до +23 градусов. Такая погода продержится до конца недели. Сильной жары не предвидится, а дождь будет редко.
Добавим, что Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах Новосибирска. Вода там не соответствует нормативам, т.к. загрязнена после сильных ливней. Купаться разрешено только на Бугринском пляже.