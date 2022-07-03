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Posted 3 июля 2022, 02:37

Published 3 июля 2022, 02:37

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске экстренно сел самолет из Южно-Сахалинска из-за инсульта пассажира

В Новосибирске экстренно сел самолет из Южно-Сахалинска из-за инсульта пассажира

3 июля 2022, 02:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В субботу вечером, 2 июля в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно сел самолет, летевший из Южно-Сахалинска.

Борт «Аэрофлота» направлялся в Москву. Причиной экстренной посадки назвали инсульт пассажира.

В самолете стало плохо 40-летнему мужчине. О дальнейшем его самочувствии – неизвестно.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июня десяток самолетов перенаправили на посадку в Барнаул Алтайского края из-за сильнейшей грозы. Информация появилась на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, а также инцидент подтвердили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

#Транспорт
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