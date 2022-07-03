В Новосибирске экстренно сел самолет из Южно-Сахалинска из-за инсульта пассажира

Напомним, в ночь с 29 на 30 июня десяток самолетов перенаправили на посадку в Барнаул Алтайского края из-за сильнейшей грозы. Информация появилась на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, а также инцидент подтвердили очевидцы произошедшего в социальных сетях.