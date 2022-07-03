В Новосибирске экстренно сел самолет из Южно-Сахалинска из-за инсульта пассажира

Posted 3 июля 2022, 02:37
Published 3 июля 2022, 02:37
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Борт «Аэрофлота» направлялся в Москву. Причиной экстренной посадки назвали инсульт пассажира.
В самолете стало плохо 40-летнему мужчине. О дальнейшем его самочувствии – неизвестно.
Напомним, в ночь с 29 на 30 июня десяток самолетов перенаправили на посадку в Барнаул Алтайского края из-за сильнейшей грозы. Информация появилась на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, а также инцидент подтвердили очевидцы произошедшего в социальных сетях.