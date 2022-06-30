Не долетели до аэропорта: 10 самолетов не пустили в Новосибирск из-за грозы

Уточняется, что это был воздушный борт, который летел рейсом «Санкт-Петербург – Новосибирск». Также в Толмачево прибыли ночью еще пару рейсов из Москвы и Екатеринбурга – только с 1,5 часовой задержкой. Самолеты совершали промежуточную остановку в аэропорту Барнаула.