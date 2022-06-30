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Posted 30 июня 2022, 01:14

Published 30 июня 2022, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Не долетели до аэропорта: 10 самолетов не пустили в Новосибирск из-за грозы

Не долетели до аэропорта: 10 самолетов не пустили в Новосибирск из-за грозы

30 июня 2022, 01:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ночь с 29 на 30 июня десяток самолетов перенаправили на посадку в Барнаул Алтайского края из-за сильнейшей грозы. Информация появилась на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, а также инцидент подтвердили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«Из-за грозы над Новосибирском как минимум один борт авиадиспетчеры отправили на посадку в Барнаул вместо Толмачёво», - написали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что это был воздушный борт, который летел рейсом «Санкт-Петербург – Новосибирск». Также в Толмачево прибыли ночью еще пару рейсов из Москвы и Екатеринбурга – только с 1,5 часовой задержкой. Самолеты совершали промежуточную остановку в аэропорту Барнаула.

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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт
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