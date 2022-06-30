Не долетели до аэропорта: 10 самолетов не пустили в Новосибирск из-за грозы

Posted 30 июня 2022, 01:14
Published 30 июня 2022, 01:14
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
«Из-за грозы над Новосибирском как минимум один борт авиадиспетчеры отправили на посадку в Барнаул вместо Толмачёво», - написали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что это был воздушный борт, который летел рейсом «Санкт-Петербург – Новосибирск». Также в Толмачево прибыли ночью еще пару рейсов из Москвы и Екатеринбурга – только с 1,5 часовой задержкой. Самолеты совершали промежуточную остановку в аэропорту Барнаула.