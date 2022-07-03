Вооруженные грабители напали на ювелирные магазины в Кировском районе Новосибирска

Магазин "Сибирь" занимает первый этаж 9-этажного жилого дома, площади сдаются, в том числе, для торговли продовольственными товарами, одеждой и предметами быта. По некоторым данным, магазин принадлежит структурам, связанным с известным предпринимателем Колей Кулиджаняном. Основной актив бизнесмена – ООО "Перлит-строй", компания, которая часто выигрывает многомилионные тендеры на ремонт дорог в Новосибирске. В том числе, компания занималась реконструкцией Михайловской набережной в областном центре.