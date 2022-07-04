Названа стоимость общественных туалетов в Новосибирске - от 30 до 50 рублей

Posted 4 июля 2022, 01:33
Published 4 июля 2022, 01:33
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Большинство туалетов в Новосибирске от холдинга «Зоологика». Стоимость – 50 рублей. Всего – 7 туалетов. Прибыль компании в прошлом году составила 2,9 млн рублей, а чистая прибыль – 1,4 млн рублей.
Один туалет в Центральном парке принадлежит компании «Оптосиб». Стоимость – 30 рублей. Прибыль компании в прошлом году – 50,1 млн рублей, чистая прибыль – 13,1 млн рублей, пишет НГС.
Второй туалет в этом же парке является собственностью компании «Геотехпроект». Стоимость – 35 рублей. Прибыль за год – 986 тысяч рублей. Убыток – 1,4 млн рублей.