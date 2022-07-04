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Posted 4 июля 2022, 01:33

Published 4 июля 2022, 01:33

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Названа стоимость общественных туалетов в Новосибирске - от 30 до 50 рублей

Названа стоимость общественных туалетов в Новосибирске - от 30 до 50 рублей

4 июля 2022, 01:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На правобережье Новосибирска посещение туалета стоит от 30 до 50 рублей. Платные туалеты строили несколько компаний по концессионному соглашению. Однако жители города не раз жаловались на дорогостоящие санузлы (если туда сходит вся семья, то отдаст от 150 рублей).
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Большинство туалетов в Новосибирске от холдинга «Зоологика». Стоимость – 50 рублей. Всего – 7 туалетов. Прибыль компании в прошлом году составила 2,9 млн рублей, а чистая прибыль – 1,4 млн рублей.

Один туалет в Центральном парке принадлежит компании «Оптосиб». Стоимость – 30 рублей. Прибыль компании в прошлом году – 50,1 млн рублей, чистая прибыль – 13,1 млн рублей, пишет НГС.

Второй туалет в этом же парке является собственностью компании «Геотехпроект». Стоимость – 35 рублей. Прибыль за год – 986 тысяч рублей. Убыток – 1,4 млн рублей.

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#Бизнес#Новосибирск
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