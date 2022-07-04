Названа стоимость общественных туалетов в Новосибирске - от 30 до 50 рублей

На правобережье Новосибирска посещение туалета стоит от 30 до 50 рублей. Платные туалеты строили несколько компаний по концессионному соглашению. Однако жители города не раз жаловались на дорогостоящие санузлы (если туда сходит вся семья, то отдаст от 150 рублей).

Подпишитесь