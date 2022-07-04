В Новосибирске шесть крупных заведений закрылись с марта 2022 года

Также с марта в Новосибирске закрылись крупные бары - Lomonosov bar (реконцепция кафе «Перчини») на проспекте Маркса, бар в латиноамериканском стиле La Chepica в Академгородке, а также бар Nude в комплексе «Типография» на Красном проспекте. Кроме того, закрылись рестораны «РБГ Китчен» (ребрендинг уральской сети «Своя компания»).