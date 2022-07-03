atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2022, 10:00

Published 3 июля 2022, 10:00

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта

В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта

3 июля 2022, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Движение транспорта ограничено по четной стороне улицы Волочаевской в Новосибирске. Это связано с проведением ремонтных работ

С 3 по 6 июля ограничено движение по четной стороне улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска на отрезке между 7-ым и 9-ым Почтовыми переулками. Это связано с проведением ремонта перекрытий коммунальных колодцев, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На время проведения работ меняется схема движения четырех линий маршрутных такси. Машины маршрутов № 44, 44а, 48 и 51будут объезжать закрытий участок по нечетной стороне Волочаевской.

Ранее мы рассказывали о том, что строители жилищного комплекса "Berlin" в Заельцовском районе Новосибирска перекрыли единственный тротуар и вынудили пешеходов ходить по автомобильной дороге.

Материалы по теме
Упавший с фуры контейнер перекрыл дорогу в Октябрьском районе НовосибирскаОсенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млнДеньги не вернут: пассажирка опоздала на самолёт из-за ремонта в аэропорте Толмачево
#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Дорога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика