В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта

С 3 по 6 июля ограничено движение по четной стороне улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска на отрезке между 7-ым и 9-ым Почтовыми переулками. Это связано с проведением ремонта перекрытий коммунальных колодцев, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.