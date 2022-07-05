Экс-сенатор из Новосибирска Мананников дискредитировал ВС РФ - он поплатился штрафом

Posted 5 июля 2022, 01:28
Published 5 июля 2022, 01:28
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
Политика и правозащитника оштрафовали 30 июня за пост в социальной сети Вконтакте. Сумма штрафа – 30 000 рублей. На судебное слушание Мананников не пришел, хоть ему и отправляли повестки.
«В соответствии со справкой об исследовании (лингвистическом) в тексте действия Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляемые на территории Украины, характеризуются как преступные», — отмечается в документе.
Теперь суд назначил еще несколько судебных заседаний. Манников обвиняется в дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве. Известно, что с конца прошлого года политик живет в Таиланде, но прописка у него в Москве.