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Posted 5 июля 2022, 01:28

Published 5 июля 2022, 01:28

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Экс-сенатор из Новосибирска Мананников дискредитировал ВС РФ - он поплатился штрафом

Экс-сенатор из Новосибирска Мананников дискредитировал ВС РФ - он поплатился штрафом

5 июля 2022, 01:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Алексей Мананников в прошлом был сенатором от Новосибирской области – теперь его оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Железнодорожного районного суда.

Политика и правозащитника оштрафовали 30 июня за пост в социальной сети Вконтакте. Сумма штрафа – 30 000 рублей. На судебное слушание Мананников не пришел, хоть ему и отправляли повестки.

«В соответствии со справкой об исследовании (лингвистическом) в тексте действия Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляемые на территории Украины, характеризуются как преступные», — отмечается в документе.

Теперь суд назначил еще несколько судебных заседаний. Манников обвиняется в дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве. Известно, что с конца прошлого года политик живет в Таиланде, но прописка у него в Москве.

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