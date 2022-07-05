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Posted 5 июля 2022, 04:29

Published 5 июля 2022, 04:29

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Прорабу дали год условки за смерть рабочего на стройке в Новосибирске

Прорабу дали год условки за смерть рабочего на стройке в Новосибирске

5 июля 2022, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский суд озвучил приговор 33-летнему производителю работ ООО «ТехСтрой 2000». Его привлекли к ответственности за смертельный случай на стройке, передают в СУ СК.

Трагедия произошла 14 февраля этого года. Во время строительных работ 53-летний электрослесарь упал с высоты. По данным следствия, мужчина находился на 3 этаже и шел по не ограждённым элементам без страховки. В итоге тот потерял равновесие и упал с 7-метровой высоты на бетон.

Выяснилось, что на стройплощадке нарушены правила безопасности, за которую отвечал прораб. Его обвинили по статье: нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил обвиняемому 33-летнему мужчине 1,6 год лишения свободы условно.

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