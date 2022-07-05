Прорабу дали год условки за смерть рабочего на стройке в Новосибирске

Трагедия произошла 14 февраля этого года. Во время строительных работ 53-летний электрослесарь упал с высоты. По данным следствия, мужчина находился на 3 этаже и шел по не ограждённым элементам без страховки. В итоге тот потерял равновесие и упал с 7-метровой высоты на бетон.