Когда жара вернется: прогноз погоды в Новосибирске с 8 по 10 июля

Posted 6 июля 2022, 09:27
Published 6 июля 2022, 09:27
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По данным Западно-Сибирского УГМС, последний на этой неделе ливень с грозой новосибирцам предстоит пережить в четверг, 7 июля. Но радует то, что сильного ветра не будет – всего 4 м/с.
В пятницу, 8 июля, воздух в областном центре прогреется до +24…26 градусов. Дожди уйдут, а вот ветер местами может разогнаться до 13 м/с.
Солнышко периодически будет выглядывать из-за туч в субботу, 9 июля. Столбики термометра в этот день поднимутся до +28, а осадков не предвидится, как и штормового ветра.
Самым теплым деньком по прогнозам Gismeteo, будет воскресенье, 10 июля – до +28 градусов тепла, порывы ветра всего 3-4 м/с. Горожан порадует жаркое солнце, которому не помешают прогревать землю облака.