Когда в Новосибирск вернется 30-градусная жара – погода на первую неделю июля 2022

А вот специалисты Gismeteo обещают жителям Новосибирска 30-градусную жару 6 июля. Однако предупреждают, что такой теплый день могут омрачить дожди. Уже на второй неделе второго летнего месяца ожидаются теплые дни без осадков, но и они не будут аномально жаркими.