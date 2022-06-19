Дожди, грозы, духота: прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Синоптики составили уточненный прогноз на неделю. По данным сервиса «Яндекс. Погода», первый будний день 20 июня ожидается дождливым. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. Ночью столбик термометра опустится не ниже +16 градусов. По данным сайта, неделя пройдет без дождей, но будет облачно с прояснениями. Все дни дневная температура покажет +24…+27 градусов, а ночная +15…+18 градусов.