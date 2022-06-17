Дожди и грозы ударят по Новосибирской области на выходных – погода на 18 и 19 июня

Теплее ожидается только в районах региона на этих выходных. Так в первый день потеплеет до +25, а на 1 градус выше температура воздуха будет в воскресенье. К слову, дожди и грозы продлятся в Новосибирской области до вторника. Также не покинет столицу Сибири сильный ветер.