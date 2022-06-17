Дожди и грозы ударят по Новосибирской области на выходных – погода на 18 и 19 июня

В субботу, 18 июня, воздух в областной столице прогреется до +22 градусов. Однако новосибирцев огорчат дожди и грозы, которые будут бушевать целый день. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 14 м/с.
В воскресенье, 19 июня, столбики термометра поднимутся до +24 градусов. Но дождик будет лить местами, а скорость ветра не превысит 13 м/с.
Теплее ожидается только в районах региона на этих выходных. Так в первый день потеплеет до +25, а на 1 градус выше температура воздуха будет в воскресенье. К слову, дожди и грозы продлятся в Новосибирской области до вторника. Также не покинет столицу Сибири сильный ветер.