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Posted 17 июня 2022, 10:46

Published 17 июня 2022, 10:46

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Дожди и грозы ударят по Новосибирской области на выходных – погода на 18 и 19 июня

Дожди и грозы ударят по Новосибирской области на выходных – погода на 18 и 19 июня

17 июня 2022, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дождливая и пасмурная погода задержится в Новосибирске на все выходные, 18 и 19 июня. Прогноз опубликовали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В субботу, 18 июня, воздух в областной столице прогреется до +22 градусов. Однако новосибирцев огорчат дожди и грозы, которые будут бушевать целый день. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 19 июня, столбики термометра поднимутся до +24 градусов. Но дождик будет лить местами, а скорость ветра не превысит 13 м/с.

Теплее ожидается только в районах региона на этих выходных. Так в первый день потеплеет до +25, а на 1 градус выше температура воздуха будет в воскресенье. К слову, дожди и грозы продлятся в Новосибирской области до вторника. Также не покинет столицу Сибири сильный ветер.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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