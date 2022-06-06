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Аномальная жара в Новосибирской области: по региону ударят дожди и грозы при +28

6 июня 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жара до +28 градусов вернется в Новосибирскую область на этой недели и прихватит за собой дожди с грозами. Синоптики составили прогноз погоды с 7 по 12 июня 2022 года.

По данным гидрометцентра, со вторника по четверг в регионе установится +22…+26 градусов. При этом в отдаленных районах ожидаются дожди с грозами, а также ветер до 14 м/с. При этом в Новосибирске будет по-прежнему прохладнее – до +19…+23, а осадков не предвидится.

А вот Gismeteo прогнозирует в областной столице 30-градусную жару на этой неделе. Сервис предупреждает о дождях в грядущие выходные. Однако сильные ливни намечаются чуть позже – уже на после 12 июня.

Облачно с прояснениями будет в Новосибирске по информации «Яндекс.Погода». Небольшой дождик накроет мегаполис только завтра, 7 июня.

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