Аномальная жара в Новосибирской области: по региону ударят дожди и грозы при +28

По данным гидрометцентра, со вторника по четверг в регионе установится +22…+26 градусов. При этом в отдаленных районах ожидаются дожди с грозами, а также ветер до 14 м/с. При этом в Новосибирске будет по-прежнему прохладнее – до +19…+23, а осадков не предвидится.