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Жара до +34 градусов вернется в Новосибирскую область в июне

5 июня 05:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
По-настоящему летняя температура будет постепенно возвращаться в Новосибирск. По прогнозам синоптиков, пика жары стоит ожидать в конце июня

Жару до +34 градусов в Новосибирской области ожидают в конце июня синоптики Западно-Сибирского УГМС. Согласно долгосрочному прогнозу, к такой температуре в третьей декаде стоит готовиться жителям южных районов области.

Летнее тепло после длительного периода похолодания начнет возвращаться в регион в конце первой декады. После 10 июня в Новосибирской области установится дневная температура в районе 25-30 градусов выше нулевой отметки. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе отметок от 5 до 16 градусов со знаком плюс.

Ранее мы рассказывали о том, что в регионе в течение первых двух летних месяцев ожидается сильная засуха.

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