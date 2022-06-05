Жара до +34 градусов вернется в Новосибирскую область в июне

Жару до +34 градусов в Новосибирской области ожидают в конце июня синоптики Западно-Сибирского УГМС. Согласно долгосрочному прогнозу, к такой температуре в третьей декаде стоит готовиться жителям южных районов области.
Летнее тепло после длительного периода похолодания начнет возвращаться в регион в конце первой декады. После 10 июня в Новосибирской области установится дневная температура в районе 25-30 градусов выше нулевой отметки. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе отметок от 5 до 16 градусов со знаком плюс.
Ранее мы рассказывали о том, что в регионе в течение первых двух летних месяцев ожидается сильная засуха.