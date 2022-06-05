Жара до +34 градусов вернется в Новосибирскую область в июне

Летнее тепло после длительного периода похолодания начнет возвращаться в регион в конце первой декады. После 10 июня в Новосибирской области установится дневная температура в районе 25-30 градусов выше нулевой отметки. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе отметок от 5 до 16 градусов со знаком плюс.