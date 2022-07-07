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Posted 7 июля 2022, 01:16

Published 7 июля 2022, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Как молоко: Новосибирск накрыло густым туманом 7 июля (не смогли сесть даже самолеты)

Как молоко: Новосибирск накрыло густым туманом 7 июля (не смогли сесть даже самолеты)

7 июля 2022, 01:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ранним утром в четверг 7 июля город Новосибирск заполонило густым туманом. Из-за пелены в аэропорту не смогли приземлиться несколько авиарейсов.

Плотность тумана не позволяла разглядеть что-либо перед собой в двух метрах. Жители Новосибирска назвали природное явление молоком.

«Шла на работу в 6 утра и никого не видела перед собой. Как будто я одна в этом городе, а вокруг густой-густой туман. Необычное явление, как молоко. Потихоньку начал уже рассасываться», - рассказала Ольга в беседе с Atas.info.

«Уже стабильно раз в месяц туман появляется - обычно после дождя. Я живу на 16 этаже и из окна видно, как пелена полностью накрыла улицы Новосибирска. Всегда бы так не видеть», - поделился Николай с Atas.info.

А вот по данным онлайн-табло в новосибирском аэропорту стало ясно, что несколько самолетов не смогли приземлиться в столице Сибири. К примеру, прибытие рейсов из Москвы и Барнаула пока отложили.

Западно-Сибирский гидрометцентр информирует, что туман уйдет уже к 9 утра. Температура воздуха утром составляет 16 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

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#Экология
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