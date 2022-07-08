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Posted 8 июля 2022, 10:51

Published 8 июля 2022, 10:51

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Авиашоу в Мочище под Новосибирском: какого числа пройдет, полная программа фестиваля

Авиашоу в Мочище под Новосибирском: какого числа пройдет, полная программа фестиваля

8 июля 2022, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцев ожидает самое красочное авиашоу, посвященное 77-й годовщине Победы в ВОВ. Оно состоится на аэродроме Мочище в конце 2022 года. Предлагаем читателям Atas.info ознакомиться с полной программой фестиваля.

Когда состоится авиашоу-2022 в Мочище:

Согласно плану программы, авиашоу продлится несколько дней – с 29 по 31 июля. Сибиряков ждут зрелищные сценические полеты в небе воздушной техники – шаров, парапланов, мотодельтапланов.

Гостей приглашают собраться в первый день на торжественное открытие площадки шоу около 10:00 часов утра. К месту пустят дополнительный транспорт – автобусы № 189 и 189л. Известно, что на главной сцене с приветственным словом выступят первые лица региона: мэр, губернатор.

Программа авиашоу под Новосибирском:

В рамках шоу состоятся соревнования спортсменов по пролетам на парашютах и мотопарапланах. Участники продемонстрируют в небе свои навыки, за чем с замиранием сердца с земли будут следить гости праздника.

Также в программе фестиваля грандиозные концерты с творческими коллективами и симфоническим оркестром. Ещё конкурсы и розыгрыши призов.

Финальной частью авиашоу станет чемпионат Новосибирской области по парашютному спорту. Он состоится в самый последний день мероприятия - 31 июля.

Напомним, авиашоу проводят в Новосибирской области каждое лето. Однако в 2021 году праздник не состоялся из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Горожане за это время очень соскучились по подобным региональным событиям и уже ждут с нетерпением начала авиационного фестиваля.

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