Авиашоу в Мочище под Новосибирском: какого числа пройдет, полная программа фестиваля

Напомним, авиашоу проводят в Новосибирской области каждое лето. Однако в 2021 году праздник не состоялся из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Горожане за это время очень соскучились по подобным региональным событиям и уже ждут с нетерпением начала авиационного фестиваля.