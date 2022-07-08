atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2022, 08:16

Published 8 июля 2022, 08:16

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов

Против авиакомпании S7 завели дело: рейс из Новосибирска был задержан на 13 часов

8 июля 2022, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На авиакомпанию S7 возбудили административное дело – всему виной 13-часовая задержка рейса «Новосибирск – Владивосток».

Пассажиры рейса 7 июля ожидали вылет в новосибирском аэропорту Толмачево почти 13 часов. После этого транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства в действиях авиакомпании S7.

Задержка вылета произошла из-за неясной погоды – утром Новосибирск окутал густой туман, в связи с чем, несколько самолетов не смогли приземлиться и вылететь. Пока пассажиры были в ожиданиях, авиакомпания не предоставила пассажирам бесплатные услуги, которые положены им по закону (например, место в гостинице).

После этого прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании S7, а в отношении самой компании возбудили административное дело за повторное оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законом требований.

Материалы по теме
Самолеты начнут летать из Новосибирска в Горно-Алтайск с 23 июляКак молоко: Новосибирск накрыло густым туманом 7 июля (не смогли сесть даже самолеты)Кружили над Новосибирском: самолеты не смогли приземлиться из-за тумана 7 июля
#Транспорт#Аэропорт#Толмачево
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика