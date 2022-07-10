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Posted 10 июля 2022, 06:04

Published 10 июля 2022, 06:04

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Чернику и черемуху собирают вместо грибов жители Новосибирской области

Чернику и черемуху собирают вместо грибов жители Новосибирской области

10 июля 2022, 06:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцы вышли на сбор дикой ягоды для варенья и компота в лес на этих выходных. Некоторым удалось увезти домой несколько ведер черемухи и черники.

«В Кудряшовском грибов почти нет, совсем немного маслят и лисичек. Но есть черника, крупнее чем в Караканском. Возле северного объезда», - пишет сибирячка.

Другая любительница тихой охоты похвасталась урожаем черешни в Искитимском районе. Девушка собрала целое ведро дикой ягоды.

«Выбралась отдохнуть на природу и заметила случайно дикую черемуху», - рассказывает сибирячка в группе «Грибы и грибные места».

Новосибирцы признались, что не планировали изначально собирать ягоду. Они выбрались в лес по грибы, но их оказалось очень мало, а вот другие дикоросы привлекли их внимание.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы
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