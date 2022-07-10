Чернику и черемуху собирают вместо грибов жители Новосибирской области

Posted 10 июля 2022, 06:04
Published 10 июля 2022, 06:04
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
«В Кудряшовском грибов почти нет, совсем немного маслят и лисичек. Но есть черника, крупнее чем в Караканском. Возле северного объезда», - пишет сибирячка.
Другая любительница тихой охоты похвасталась урожаем черешни в Искитимском районе. Девушка собрала целое ведро дикой ягоды.
«Выбралась отдохнуть на природу и заметила случайно дикую черемуху», - рассказывает сибирячка в группе «Грибы и грибные места».
Новосибирцы признались, что не планировали изначально собирать ягоду. Они выбрались в лес по грибы, но их оказалось очень мало, а вот другие дикоросы привлекли их внимание.