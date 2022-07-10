Демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске

Предпринимателям, торгующим прессой на площади Калинина, вернули газетный киоск, который незаконно демонтировали 7 июля. Ларек поврежден, его стены помяты, товар, который находился внутри, пришел в негодность. Бизнесмены намерены взыскать ущерб с мэрии Новосибирска в суде, пишет НГС со ссылкой на представителя компании.