Демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске

Posted 10 июля 2022, 08:37
Published 10 июля 2022, 08:37
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Предпринимателям, торгующим прессой на площади Калинина, вернули газетный киоск, который незаконно демонтировали 7 июля. Ларек поврежден, его стены помяты, товар, который находился внутри, пришел в негодность. Бизнесмены намерены взыскать ущерб с мэрии Новосибирска в суде, пишет НГС со ссылкой на представителя компании.
Мэрия очищает площадь Калинина от нестационарных объектов торговли в рамках установки стелы "Город трудовой доблести", которую на днях начали монтировать.
Депутаты горсовета еще весной этого года наложили мораторий на снос киосков. Это относится только к добросовестным владельцам, чьи павильоны законно установлены на муниципальной земле.