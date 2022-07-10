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Posted 10 июля 2022, 08:37

Published 10 июля 2022, 08:37

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске

Демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске

10 июля 2022, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Один из двух демонтированных киосков по продаже прессы вернули его владельцу поврежденным. Судьба второй торговой точки пока неизвестна

Предпринимателям, торгующим прессой на площади Калинина, вернули газетный киоск, который незаконно демонтировали 7 июля. Ларек поврежден, его стены помяты, товар, который находился внутри, пришел в негодность. Бизнесмены намерены взыскать ущерб с мэрии Новосибирска в суде, пишет НГС со ссылкой на представителя компании.

Мэрия очищает площадь Калинина от нестационарных объектов торговли в рамках установки стелы "Город трудовой доблести", которую на днях начали монтировать.

Депутаты горсовета еще весной этого года наложили мораторий на снос киосков. Это относится только к добросовестным владельцам, чьи павильоны законно установлены на муниципальной земле.

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