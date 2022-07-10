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Posted 10 июля 2022, 09:30

Published 10 июля 2022, 09:30

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами

Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами

10 июля 2022, 09:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Виталий Русаков получил 30% ожогов тела, когда вместе с приятелями собирался разжечь мангал. Жизни спортсмена ничего не угрожает

Руководитель федерации рукопашного боя Новосибирской области Виталий Русаков получил ожоги 30% тела. Он госпитализирован в областную больницу, тяжесть повреждений врачи оценивают как вторую и третью степень.

Травмы Виталий Русаков получил во время отдыха на пляже "Бумеранг". Он находился рядом с мангалом для приготовления шашлыка, который пытался разжечь его приятель. Внезапно емкость с жидкостью для розжига вспыхнула, пламя перекинулось на одежду Виталия.

Как уточняет издание НГС, инцидент произошел 7 июля.

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#Происшествия#Новосибирск#Ожоги#Шашлык
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