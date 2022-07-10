Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами

Травмы Виталий Русаков получил во время отдыха на пляже "Бумеранг". Он находился рядом с мангалом для приготовления шашлыка, который пытался разжечь его приятель. Внезапно емкость с жидкостью для розжига вспыхнула, пламя перекинулось на одежду Виталия.