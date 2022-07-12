Студент из Китая утонул в Новосибирске – его тело достали из воды ночью

Напомним, воскресенье, 10 июля произошел трагичный случай на воде – подросток утонул на диком пляже рядом с Бугринским мостом в Новосибирске. 17-летний юноша нырнул в воду и больше не вынырнул, о чем передают очевидцы. О том, что мальчик пропал из поля зрения сообщили спасателям.