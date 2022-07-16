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Posted 16 июля 2022, 06:23

Published 16 июля 2022, 06:23

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Самолеты из Новосибирска в Кемерово будут летать в два раза чаще

Самолеты из Новосибирска в Кемерово будут летать в два раза чаще

16 июля 2022, 06:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Авиакомпания S7 увеличивает число рейсов между Новосибирском и Кемерово. Полеты будут выполнять шесть раз в неделю

С воскресенья, 17 июля, авиакомпания S7 увеличивает частоту рейсов между Новосибирском и Кемерово с трех до шести в неделю. Вылеты будут осуществлять каждый день, за исключением субботы. На линии будет задействованы лайнеры Embraer-170, вмещающие 78 пассажиров.

Вылет из Новосибирска запланирован в 11:10, в Кемерове самолет приземлится в 12:05. Обратный рейс – в 12:45 с посадкой в Новосибирске через 50 минут.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 2 155 рублей, говорится на сайте авиакомпании.

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#Транспорт#Новосибирск#Полет
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