Самолеты из Новосибирска в Кемерово будут летать в два раза чаще

С воскресенья, 17 июля, авиакомпания S7 увеличивает частоту рейсов между Новосибирском и Кемерово с трех до шести в неделю. Вылеты будут осуществлять каждый день, за исключением субботы. На линии будет задействованы лайнеры Embraer-170, вмещающие 78 пассажиров.