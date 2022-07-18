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Posted 18 июля 2022, 04:19

Published 18 июля 2022, 04:19

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Дожди, жуткий холод и грозы: погода в Новосибирске с 18 по 24 июля

Дожди, жуткий холод и грозы: погода в Новосибирске с 18 по 24 июля

18 июля 2022, 04:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С понедельника погода точно не порадует новосибирцев – ожидаются холодные дни. Смотрим вместе с Atas.info прогноз на неделю.

На уже наступившей рабочей неделе с 18 по 24 июля придут холода, грозы и местами дожди. Популярные погодные сервисы уже опубликовали прогноз на ближайшие дни.

Сервис «Яндекс.Погода» передает, что новая неделя жарой не порадует. Температура днем сохранится в пределах +21…+23 градусов, а ночью и вовсе опустится до +14…+18 градусов. В первые дни придут дожди, но не во всех районах региона.

Gismeteo сообщает, что грозы будут всю неделю. Дневная температура сохранится в пределах +19... +23 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9.

Западно-Сибирский гидрометцентр дает более теплый дневной прогноз. Температура воздуха прогреется до +24... +26 градусов, а ночью отметка составит +13 градусов. Всю неделю местами пройдут дожди.

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