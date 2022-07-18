Многокилометровая пробка сковала дороги в Новосибирске – у дачников потрепались нервы

Posted 18 июля 2022, 02:24
Published 18 июля 2022, 02:24
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По словам новосибирцев, пробка возникла на Гусинобродском тракте. Выяснилось, что причиной масштабного затора стало ДТП. На дороге врезались два внедорожника. Движение было затруднено настолько, что поток машин был почти полностью остановлен.
Сервис 2ГИС свидетельствовал, что длина пробки превышала 4 километра. Ее масштаб растянулся до села Плотниково.
«Это был ужас. Я лично стояла два часа и то еще повезло. Машина ни на миллиметр не двигалась. Как-то часто там стали происходить аварии, которые останавливают весь поток!!!», - рассказала в беседе с Atas.info жительница Новосибирска.