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Posted 18 июля 2022, 05:36

Published 18 июля 2022, 05:36

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Шутники похоронили девушку в несуществующем ДТП в Новосибирске

Шутники похоронили девушку в несуществующем ДТП в Новосибирске

18 июля 2022, 05:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В соцсетях начали распространять новость о том, что в новосибирском Академгородке произошло смертельное ДТП. Ряд СМИ уже успел написать об этом новость, однако данную информацию опровергли в ГИБДД.

По данным из фейкового поста, авария произошла ночью 15 июля. 16-летнюю девушку-подростка якобы сбили на пешеходном переходе. «Виновный» водитель не понимал, как это произошло, да и номер с его машины украли.

В пресс-службе ГИБДД заявили, что данная информация не является действительной. Такого ДТП в Новосибирске не зарегистрировано. Будьте внимательнее. В комментариях предположили, что над девушкой просто пошутили друзья, прикрепив фотографию.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#ДТП
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