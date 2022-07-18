Шутники похоронили девушку в несуществующем ДТП в Новосибирске

Posted 18 июля 2022, 05:36
Published 18 июля 2022, 05:36
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
По данным из фейкового поста, авария произошла ночью 15 июля. 16-летнюю девушку-подростка якобы сбили на пешеходном переходе. «Виновный» водитель не понимал, как это произошло, да и номер с его машины украли.
В пресс-службе ГИБДД заявили, что данная информация не является действительной. Такого ДТП в Новосибирске не зарегистрировано. Будьте внимательнее. В комментариях предположили, что над девушкой просто пошутили друзья, прикрепив фотографию.