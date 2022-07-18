Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске

Недавно таким же способом с рынка ушла шведская компания ИКЕА в Новосибирске. Магазин также устроил распродажу, которая еще не закончилась. В новосибирских ТЦ было три магазина Н&M – в «Галерея НСК» - два, а в «Ауре» - 1. Однако какие именно откроются магазины – неизвестно (онлайн или павильоны в этих центрах). Дата распродажи пока неизвестна.