Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске

Posted 18 июля 2022, 07:55
Published 18 июля 2022, 07:55
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», - говорится в заявлении шведской компании.
Компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях. Шведская компания Н&M заявила, что откроет свои магазины для распродажи, а затем полностью уйдет с российского рынка.
Недавно таким же способом с рынка ушла шведская компания ИКЕА в Новосибирске. Магазин также устроил распродажу, которая еще не закончилась. В новосибирских ТЦ было три магазина Н&M – в «Галерея НСК» - два, а в «Ауре» - 1. Однако какие именно откроются магазины – неизвестно (онлайн или павильоны в этих центрах). Дата распродажи пока неизвестна.