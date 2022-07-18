atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2022, 07:55

Published 18 июля 2022, 07:55

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске

Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске

18 июля 2022, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Одна из крупнейших компаний Н&M объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте H&M Group. На время закрытия бизнеса работа магазинов возобновится для распродаж.

«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», - говорится в заявлении шведской компании.

Компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях. Шведская компания Н&M заявила, что откроет свои магазины для распродажи, а затем полностью уйдет с российского рынка.

Недавно таким же способом с рынка ушла шведская компания ИКЕА в Новосибирске. Магазин также устроил распродажу, которая еще не закончилась. В новосибирских ТЦ было три магазина Н&M – в «Галерея НСК» - два, а в «Ауре» - 1. Однако какие именно откроются магазины – неизвестно (онлайн или павильоны в этих центрах). Дата распродажи пока неизвестна.

Материалы по теме
Семейные рестораны «Пельмения» закроют в Новосибирске в трех ТЦРеклама военной службы появилась на здании ТЦ в Новосибирске«Это чисто коммерческий заказ»: замдиректора ТЦ «Хилокский» о ситуации вокруг рынка
#Бизнес#Новосибирск#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика