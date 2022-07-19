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Posted 19 июля 2022, 02:21

Published 19 июля 2022, 02:21

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Стали известны участники авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года

Стали известны участники авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года

19 июля 2022, 02:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Назван полный список участников авиашоу-2022 в Мочище. Актуальную информацию опубликовали на официальном сайте аэродрома.

В фестивале примут участие почти 80 самолетов и вертолетов, а также сотни парашютистов. Зрителям покажут современную авиационную технику. Само событие состоится уже 31 июля.

«Среди участников ждём авиационно-пилотажные группы "Стрижи", "Барсы" и "Русь". Также в этом году в авиашоу примут участие раритетные самолеты По-2, Як-12 и вертолёт Ми-1»,

сообщили организаторы фестиваля.

В показательных выступлениях примут участие 400 пилотов, 80 самолётов и вертолётов ВС РФ, а также парашютистов и купольных акробатов. Музыкальное сопровождение пройдет под симфонический оркестр Новосибирской филармонии.

В шоу покажет себя на выставке военная и гражданская авиационная техника разных лет, в том числе времён Великой Отечественной войны. Вы сможете увидеть ретроавтомобили и коллекцию байк-клубов.

Вход на авиашоу – бесплатный. В день проведения события к аэродрому Мочище запустят 11 электричек.

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