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Posted 14 июля 2022, 06:33

Published 14 июля 2022, 06:33

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Авиашоу-2022 в Мочище под Новосибирском: полная программа фестиваля

Авиашоу-2022 в Мочище под Новосибирском: полная программа фестиваля

14 июля 2022, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцев 31 июля 2022 года ожидает один из самых захватывающих фестивалей региона – авиашоу в Мочище. Полную программу праздника предоставило министерство спорта области.

Что можно увидеть на авиашоу:

Под световое и музыкально-симфоническое сопровождение в небе над аэродромом Мочище пролетят самолеты и вертолеты, включая знаменитый «Робинсон R44». Обещают запуск 80 единиц летной техники. После свое мастерство в воздухе продемонстрируют зрителям парашютисты и мотопарапланеристы.

Кроме того, на площадке развернут выставки байков, ретро автомобилей и авиационной техники. Желающим разрешат сфотографироваться с экспонатами.

Что посетить с детьми на авиашоу:

Для детей на аэродроме откроют различные аттракционы – качели, карусели. Также с ребятами можно прогуляться по ярмарке, на которой ремесленники и мастера представят товары собственного производства. Там же, наверняка, удастся купить игрушечные самолеты в честь фестиваля.

Не забыли организаторы и про обед для гостей. В некоторых зонах будут работать кафе и точки быстрого питания. Ещё развернут полевую кухню, однако меню держат в секрете.

Расписание всех программ:

Фестиваль стартует в 9:00 по местному времени. Около 1,5 часов будут выступать для зрителей в небе авиаторы и парашютисты. Последним придется посоревноваться в навыках высадки и пролетах.

В 10:30 гостей праздника соберут у главной сцены для приветственного слова губернатора региона. Он торжественно откроет фестиваль.

Зрелищные сценические выступления авиации продолжатся сразу после старта авиашоу. Попутно на сцене начнут концерт творческие коллективы области и симфонический оркестр.

В середине дня новосибирцы смогут испытать удачу в конкурсах и розыгрышах призов. Фестиваль завершится около полудня.

Стоит отметить, на авиашоу съедутся летчики со всех крупных регионов Сибири. Ожидается около 400 участников и примерно столько же зрителей. До места праздника запустят дополнительный транспорт – автобусы №189, 189л с «Учительской», также будет курсировать электричка.

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