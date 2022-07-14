Авиашоу-2022 в Мочище под Новосибирском: полная программа фестиваля

Для детей на аэродроме откроют различные аттракционы – качели, карусели. Также с ребятами можно прогуляться по ярмарке, на которой ремесленники и мастера представят товары собственного производства. Там же, наверняка, удастся купить игрушечные самолеты в честь фестиваля.