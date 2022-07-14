Авиашоу-2022 в Мочище под Новосибирском: полная программа фестиваля

Posted 14 июля 2022, 06:33
Published 14 июля 2022, 06:33
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Под световое и музыкально-симфоническое сопровождение в небе над аэродромом Мочище пролетят самолеты и вертолеты, включая знаменитый «Робинсон R44». Обещают запуск 80 единиц летной техники. После свое мастерство в воздухе продемонстрируют зрителям парашютисты и мотопарапланеристы.
Кроме того, на площадке развернут выставки байков, ретро автомобилей и авиационной техники. Желающим разрешат сфотографироваться с экспонатами.
Для детей на аэродроме откроют различные аттракционы – качели, карусели. Также с ребятами можно прогуляться по ярмарке, на которой ремесленники и мастера представят товары собственного производства. Там же, наверняка, удастся купить игрушечные самолеты в честь фестиваля.
Не забыли организаторы и про обед для гостей. В некоторых зонах будут работать кафе и точки быстрого питания. Ещё развернут полевую кухню, однако меню держат в секрете.
Фестиваль стартует в 9:00 по местному времени. Около 1,5 часов будут выступать для зрителей в небе авиаторы и парашютисты. Последним придется посоревноваться в навыках высадки и пролетах.
В 10:30 гостей праздника соберут у главной сцены для приветственного слова губернатора региона. Он торжественно откроет фестиваль.
Зрелищные сценические выступления авиации продолжатся сразу после старта авиашоу. Попутно на сцене начнут концерт творческие коллективы области и симфонический оркестр.
В середине дня новосибирцы смогут испытать удачу в конкурсах и розыгрышах призов. Фестиваль завершится около полудня.
Стоит отметить, на авиашоу съедутся летчики со всех крупных регионов Сибири. Ожидается около 400 участников и примерно столько же зрителей. До места праздника запустят дополнительный транспорт – автобусы №189, 189л с «Учительской», также будет курсировать электричка.