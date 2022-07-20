Аферистка из Новосибирска обманывала пенсионерок, вручая им деньги из банка приколов

Posted 20 июля 2022, 02:40
Published 20 июля 2022, 02:40
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным ведомства, аферистка разменяла крупные купюры у пенсионерок из Бийска на фальшивые банкноты. Для этого женщина втерлась им в доверие. Обманутые жертвы написали на злоумышленницу заявление в полицию.
В итоге преступницу быстро нашли. Причинённый ущерб она уже возместила. Но это не помешало завести уголовное дело на 38-летнюю сибирячку. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.