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Posted 20 июля 2022, 02:40

Published 20 июля 2022, 02:40

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Аферистка из Новосибирска обманывала пенсионерок, вручая им деньги из банка приколов

Аферистка из Новосибирска обманывала пенсионерок, вручая им деньги из банка приколов

20 июля 2022, 02:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Новосибирска обманывала алтайских пенсионерок. Теперь на мошенницу заведено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, аферистка разменяла крупные купюры у пенсионерок из Бийска на фальшивые банкноты. Для этого женщина втерлась им в доверие. Обманутые жертвы написали на злоумышленницу заявление в полицию.

В итоге преступницу быстро нашли. Причинённый ущерб она уже возместила. Но это не помешало завести уголовное дело на 38-летнюю сибирячку. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

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#Криминал#Новосибирск#Полиция
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