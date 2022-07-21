atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2022, 01:26

Published 21 июля 2022, 01:26

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных

Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных

21 июля 2022, 01:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой о погибших военных на Украине. Информацию опубликовали на официальном сайте Следкома.

«В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к Председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих. Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах», - сообщили в СК РФ.

Ранее депутат Хельга Пирогова в своих соцсетях опубликовала скандальный пост про погибших в спецоперации:

Ответ депутата Хельги Пироговой: «Не уверена, что Панфёров видел то, о чём пишет»
Узнать подробнее

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали».

Этим заявлением возмутился зампредседателя Заксобрания Андрей Панферов. Он обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. После скандала депутат заявила, что ее слова вырвали из контекста, а сам вице-спикер является манипулятором. Хельга Пирогова уже удалила пост.

Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы»
Узнать подробнее
Материалы по теме
Депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову вызвали на допрос по делу ФБК*Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы»Ответ депутата Хельги Пироговой: «Не уверена, что Панфёров видел то, о чём пишет»
#Политика#Новосибирск#Спецоперация#Депутат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика