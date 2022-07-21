Два года условно за дебош в самолете до Магадана получил житель Новосибирска

Posted 21 июля 2022, 05:57
Published 21 июля 2022, 05:57
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным ведомства, инцидент произошел осенью 2021 года в самолете Новосибирск – Магадан. Сибиряк был агрессивен, курил и со всеми ругался. В итоге выходки 36-летнего мужчины пресекли, и его арестовала полиция, так как пассажир создавал угрозу безопасности полета.
На него возбудили уголовное дело по факту хулиганства на воздушном транспорте. Суд приговор дебошира к 2 годам лишения свободы условно.
Напомним, ранее самолет из Новосибирска в Сочи вылетел с задержкой из-за кондиционера. Специалисты объяснили, что задержка была связана с неисправной системой кондиционирования – без этого судно никак не могло лететь. В итоге пришлось уходить обратно на рулежку.