Новосибирца уволили из ГУФСИН из-за украинского паспорта

Как пишет «Прецедент», мужчина получил российское гражданство и устроился в колонию, где проработал около 3 лет. Весной 2022 года сибиряк должен был заступить на офицерскую должность, но его кандидатуру в последний момент отвергли в Управление отдела кадров ФСИН России. Кроме того, мужчину вовсе уволили из органов.