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Posted 21 июля 2022, 09:47

Published 21 июля 2022, 09:47

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

После Рогозина: есть ли у Роскосмоса шанс вернуть былое величие страны

После Рогозина: есть ли у Роскосмоса шанс вернуть былое величие страны

21 июля 2022, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дмитрий Рогозин четыре года был руководителем Роскосмоса. Однако ему не раз пророчили отставку. Теперь на его пост придет новый глава – Юрий Борисов, который ранее курировал оборонно-промышленный комплекс РФ.

Отставка Рогозина прошла тихо и без критики. Специалисты не связывают его отставку с результатами работы Роскосмоса. Между тем, в России все еще нет ракеты-носителя сверхтяжёлого класса – ее разработку просто отложили, как и лунную базу, и корабль «Орёл». Развитие второго этапа программы «Экзомарс» тоже находится под вопросом.

Роскосмос постоянно переносит важные проекты – иными словами «долгострои» не переходят в стадию запуска. Например, научно-энергетический модуль для МКС еще не разработан, судьба аппарата «Венера-Д» еще неизвестна. Слухи о ядерном буксире «Зевс» пока остались лишь вымыслом. Вероятно, ведомству не хватает денег и в настоящее время развитие новых разработок пока ждать не стоит.

Последним достижением Роскосмоса является лишь запуск модуля «Наука». Установка долетела до МКС, но не так гладко. Началась эксплуатация РН «Ангара». Аппараты по исследованию Луны не полетят на спутник Земли к 2025 году.

«Более трех лет или более восьмидесяти пусков без аварий. Больше пиара космоса. Проводятся качественные трансляции запусков с отличным видео с бортовых камер на ракете. Сюда же относится проект "Вызов" - о нем было множество споров, но общественное внимание к космонавтике он подстегнул. На сайте Госкорпорации начали публиковать архивные документы, что очень ценно для истории космонавтики»

рассказал популяризатор космонавтики Филипп Терехов изданию «Новые Известия».

Эксперты считают, что глобальные задачи Роскосмос просто провалил. Он точно не прямой конкурент NASA, а лишь косплей Илона Маска. С начала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, при этом 5 заказов пришли из Минобороны, про коммерческие пуски уже забыли и вовсе. В ближайшее время запланированы ещё 6 запусков по линии ВКС и Минобороны. Эксперты уверены, что взлета Роскосмоса пока ждать не стоит.

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