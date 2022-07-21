После Рогозина: есть ли у Роскосмоса шанс вернуть былое величие страны

Эксперты считают, что глобальные задачи Роскосмос просто провалил. Он точно не прямой конкурент NASA, а лишь косплей Илона Маска. С начала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, при этом 5 заказов пришли из Минобороны, про коммерческие пуски уже забыли и вовсе. В ближайшее время запланированы ещё 6 запусков по линии ВКС и Минобороны. Эксперты уверены, что взлета Роскосмоса пока ждать не стоит.