МФЦ региона усовершенствовали стандарт обслуживания

Виталий Шовтак также напомнил, что для оптимизации процесса получения услуг активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы: «Интеллектуальный голосовой робот-консультант», который отвечает на звонки в колл-центре МФЦ и оказывает консультации по вопросам оказания услуг, «Криптобиокабины» для оформления биометрического загранпаспорта, сервис «График загруженности филиалов», который отображает онлайн текущую ситуацию в филиалах МФЦ по количеству человек в очереди и на приеме, а также рассчитывает, сколько времени заявитель проведет в конкретном филиале – новшества, которые уже сегодня помогают заявителям получить услугу быстро и комфортно», – добавил замминистра.