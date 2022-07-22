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Posted 22 июля 2022, 10:20

Published 22 июля 2022, 10:20

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

МФЦ региона усовершенствовали стандарт обслуживания

МФЦ региона усовершенствовали стандарт обслуживания

22 июля 2022, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обслуживание заявителей в многофункциональных центрах (МФЦ) Новосибирской области осуществляется с использованием электронной очереди и для удобства посетителей вносятся уточнения, определяющие способы получения талона, условия замены услуги, указанной в талоне, и основания для аннулирования талона.

Внесение изменений в Стандарт обслуживания заявителей поддержало Правительство Новосибирской области.

«Уточнения необходимы для нивелирования конфликтных ситуаций в работе с заявителями. Мы нацелены на улучшение качества обслуживания заявителей, и для того, чтобы получение услуги было комфортным», – отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

Согласно внесенным изменениям в постановление Правительства Новосибирской области от 11.12.2018 № 513-п, заявитель может получить то количество услуг, которое указано в талоне. Заменить услугу, указанную в талоне, на другую услугу нельзя. Исключение допускается в случае, когда время предоставления услуги, указанной в талоне, соответствует времени предоставления необходимой услуги заявителю. При формировании талона указываются ФИО заявителя, право использования выделенного приема другому заявителю передать нельзя. Если данные заявителя в талоне не совпадают с данными обратившегося на прием гражданина, в обслуживании заявителю отказывается.

Еще одно уточнение касается порядка вызова за получением услуги – заявитель трижды приглашается в окно обслуживания – два раза подряд и третий раз не более чем через 10 минут, однако, если заявитель не подошел после очередного приглашения, талон аннулируется.

Виталий Шовтак также напомнил, что для оптимизации процесса получения услуг активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы: «Интеллектуальный голосовой робот-консультант», который отвечает на звонки в колл-центре МФЦ и оказывает консультации по вопросам оказания услуг, «Криптобиокабины» для оформления биометрического загранпаспорта, сервис «График загруженности филиалов», который отображает онлайн текущую ситуацию в филиалах МФЦ по количеству человек в очереди и на приеме, а также рассчитывает, сколько времени заявитель проведет в конкретном филиале – новшества, которые уже сегодня помогают заявителям получить услугу быстро и комфортно», – добавил замминистра.

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